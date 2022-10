Il prezzo del gas da novembre tornerà a scendere

Una notizia che, se confermata, potrebbe dare ossigeno a molte imprese del turismo. Il prezzo del gas starebbe per calare. Secondo le previsioni, a novembre gli importi delle bollette dovrebbero tornare a far resprirare utenti e imprese.

Il motivo della previsione è semplice: come per molti beni, il prezzo di rivendita finale riflette l'andamento di qualche settimana prima. E negli ultimi tempi il gas, pur mantenendosi su livelli elevati, ha visto le tariffe scendere notevolmente rispetto ai picchi di qualche tempo fa. Picchi che hanno fatto sentire il loro effetto sulle ultime bollette.



A spiegare il meccanismo è corriere.it che, sulla base dell'andamento del prezzo del gas sul mercato, prevede che il prossimo mese i costi per utenti e imprese scenderanno.



A determinare l'effetto positivo è anche la revisione dei costi a cadenza mensile e non più trimestrale, come stabilito recentemente dall'autorità per l'energia.



Difficile però stabilire di quanto effettivamente caleranno. Questo dipendenderà anche dall'andamento delle prossime settimane. Ma per dare un'idea, bisogna tenere conto che il picco ad agosto sul mercato di Amsterdam è stato di 370 euro a megawattore, mentre due giorni fa il prezzo era sceso a 136 euro. Sul mercato italiano invece il prezzo è passato dal pucco di 315 euro a fine agosto a meno di 80 euro nella giornata di ieri.