Agenzie di viaggi spagnole: fatturato voli vicino ai numeri del 2019

L'inflazione non ferma le agenzie di viaggi spagnole. Secondo i dati diffusi da Preferente, il fatturato derivante dalle prenotazioni con le compagnie aeree Iata ammonterebbe in settembre a 423,7 milioni di euro, solo il 4,7% in meno dei 444,7 milioni raggiunti nello stesso mese del 2019.

Nel cumulato dell'anno la produzione aerea delle agenzie via Bsp si attesta a 3miliardi 181 milioni di euro, il 17,2% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2019, quando ammontava a 3miliardi 844,2 milioni. La ripresa registrata dalle agenzie nel 2022, particolarmente intenso dall'inizio della primavera, è ancora più rilevante se si tiene conto che il 2019 è stato un anno record in termini di produzione aerea.



Nei 12 mesi del 2019 è stato raggiunto il dato storico di 5miliardi 172,8 milioni di euro, il 4,2% in più rispetto ai 4 miliardi 965,6 milioni dell'anno precedente. Nel 2018, inoltre, è stato battuto per la prima volta il record del 2007, quando la produzione è salita a 4miliardi 816 milioni di euro.