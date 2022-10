Franco Gattinoni: “Siamo all’inizio di un nuovo periodo di sviluppo”

di Silvana Piana

"Siamo all'inizio di un nuovo periodo. Tra difficoltà e imprevisti di ogni genere, tra governi che cambiano dall'oggi al domani, ormai ci siamo abituati a tutto, e portiamo avanti il nostro business rinnovandoci continuamente". Franco Gattinoni (nella foto) riassume in poche frasi come soltanto con la resilienza e con strategie che guardino avanti sia possibile addomesticare la frenesia e le incertezze del mercato, e raggiungere risultati.

Il presidente del Gruppo Gattinoni rimane fedele al suo pragmatismo: "Dobbiamo essere pratici e concreti", un concetto che si riflette nella scelta di guardare al futuro considerando le più urgenti necessità odierne.

L'azienda si sta così impegnando in un nuovo percorso di sostenibilità, che ha trovato in TTG Travel Experience la sede per il suo avvio: il Gruppo ha infatti partecipato alla manifestazione a Fiera di Rimini con il primo Carbon Neutral Stand, le cui emissioni di Co2, certificate dalla startup greentech Up2You, sono state compensate dalla partecipazione dei visitatori.



"Noi guardiamo al futuro in ogni scelta che facciamo ed è arrivato il momento di iniziare anche il percorso di sostenibilità. Un progetto che coinvolgerà più reparti dell'azienda".



Il prodotto verrà quindi declinato su questi temi. Per il settore Mice il Gruppo Gattinoni proporrà Neutral Events. In ambito business travel, invece, l'impegno è certificare le emissioni delle trasferte e proporre opzioni di trasferte sostenibili con pacchetti di compensazione.



In tema leisure, infine, saranno proposti viaggi certificati Zero Emissioni.



"Il nostro impegno sarà monitorabile attraverso una landing page su Up2You - precisa Isabella Maggi, direttrice marketing & comunicazione -. La nostra natura si basa sulla concretezza: non ci interessa un greenwashing per darci lustro, ma, al contrario, assumerci una maggiore responsabilità".