Nei padiglioni della fiera di Rimini si respira in questi giorni un’effervescenza nuova. Le voci dei protagonisti, camminando fra i corridoi di TTG Travel Experience 2022, raccontano tutti i temi emergenti del momento.

E se può sembrare un brusio di fondo, a saper ascoltare, non lo è: il 'rumore bianco' che accompagna incontri, speech, relatori, tavole rotonde è fatto di idee, riflessioni, confronti.



Il caro energia e i margini che si riducono all’osso, il personale sempre più difficile da trovare e le nuove sfide che dovrà affrontare il trasporto aereo, fra costi in aumento e difficoltà a rispondere alle sollecitazioni della domanda sono i temi più caldi che sono emersi nel corso della tre giorni di contrattazioni e incontri alla fiera di Rimini, e lo raccontiamo sull’edizione di oggi di TTG Magazine.



I prossimi mesi si presentano sfidanti per il mercato del turismo, e i protagonisti, fra un appuntamento e l’altro, lo sottolineano con chiarezza. Da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che definisce “insostenibili” i costi dell’energia a Flavio Ghiringhelli, country manager Emirates, che lamenta la continua mancanza di personale, malgrado l’accademia messa in piedi dalla compagnia per formare gli equipaggi.



E ancora e soprattutto i margini, che malgrado i buoni volumi di traffico, sono compressi e vengono sacrificati, come spiega Leonardo Massa, managing director Msc Crociere.



