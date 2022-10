Una rete di 50 consulenti di viaggi che in sei mesi è riuscita a far viaggiare 3.500 clienti e realizzato oltre 5 milioni di euro di vendite. Sono i numeri di Travel Angels, nuova realtà della distribuzione che in questi giorni presenta la sua offerta a Rimini nel corso di TTG Travel Experience.



A guidarla è Deborah Rainis, direttore tecnico di agenzia ed ex consulente di viaggi Uvet, la cui storia era stata raccontata alcune stagioni fa da questa testata. “La nuova avventura - spiega - è nata grazie alla bestia nera della pandemia, che ha lasciato tanti come me senza più punti di riferimento. Durante il periodo di stop ho però continuato a investire sulla formazione ed è stato durante un corso di media marketing che, su suggerimento dell'insegnante, ho comprato alcuni domini, tra cui travelangels.it, poi tornatomi utile quando si è trattato di tradurre in realtà la mia idea”.

Un professionista di cui fidarsi

Un marchio oggi registrato a livello europeo, che per Rainis è anche una dichiarazione d’intenti: “Il nome rispecchia appieno il ruolo del consulente di viaggio: una figura assolutamente attuale, che risponde al bisogno concreto del cliente di avere un professionista di fiducia, quasi un angelo custode, che ha un approccio diretto e al passo con i tempi”.



L’obiettivo della rete è crescere, ma in maniera controllata: “Travel Angels è una squadra che accoglie i professionisti che vogliono riqualificare la propria figura, ma non è - avverte Rainis - un “consulentificio” che chiede fee da migliaia di euro”. Una struttura flessibile che intende anche superare le rigidità di alcuni processi autorizzativi o dei fornitori imposti: “Nasco come consulente di viaggio, per cui so bene quali sono le difficoltà operative che un progetto calato dall’alto comporta. E anche - aggiunge - quali sono le soluzioni per permettere a tutti i consulenti di operare all’insegna della flessibilità”.

Amina D'Addario