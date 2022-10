di Gaia Guarino

La ripresa è evidente, in particolare per ciò che riguarda il travel trade. A certificarla i dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del PoliMi, che a TTG Travel Experience dipinge il quadro di un recupero in atto anche rispetto al periodo pre-pandemia.

A beneficiare di questa accelerazione il settore del travel, dal momento che i consumatori oggi appaiono sempre più interessati ad acquistare i propri viaggi tramite intermediazione, sia per beneficiare di una consulenza personalizzata, sia per maggiore sicurezza.



I numeri della svolta

In questo scenario i t.o. rimangono ancora sotto del 30% rispetto ai fatturati del 2019, mentre il confronto tra 2021 e 2022 parla di un +106%. Per quanto concerne, invece, le adv Filippo Maria Renga, direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, spiega come il dato arrivi a un -21% sul 2019, mentre rispetto al 2021 il fatturato è cresciuto del 182%.



Elemento chiave da cui non può prescindere la distribuzione organizzata è la digitalizzazione, un fenomeno che abbraccia trasversalmente tutto il comparto turistico includendo l’e-commerce e la presenza sui social, senza dimenticare le nuove forme di pagamento elettronico. Tutto diventa essenziale per sopravvivere nell’arena competitiva, tanto che è emerso come il 74% delle adv sia già attivo nell’ investire in questi processi.