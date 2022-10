Sibilio, Europ Assistance: “Aumentano i premi incassati ma anche i sinistri”

Da un lato, la maggiore attenzione del cliente alla sicurezza, con un maggior ricorso alle polizze assicurative. Dall'altro, la pioggia di cancellazioni dovute alle ondate Covid, unita agli aerei lasciati a terra e alle difficoltà di reperire i seggiolini per i voli di rientro.

Il panorama delle assicurazioni descritto da Massimiliano Sibilio (nella foto), chief travel office di Europ Assistance, è decisamente sfaccettato. "Dal punto di vista dei premi incassati quest'anno siamo a +25% sul 2019, nonostante le partenze non siano tornate ai livelli di 3 anni fa - spiega -. Questo perché si assicurano più persone. Prima la percentuale di viaggiatori che sceglieva di assicurarsi era intorno al 30%, ora ci attestiamo al 65-70%. Questo sicuramente è un dato positivo".



Tuttavia, ci sono anche altri aspetti di cui tenere conto. "Il Covid non frena più la voglia di viaggiare, ma per noi assicuratori rappresenta ancora un problema per via delle cancellazioni. Quest'estate il 30% dei viaggi cancellati era a causa Covid. Abbiamo avuto due 'ondate' di costi legati alla pandemia: Natale/Capodanno ed estate". A questo si sono aggiunti i problemi legati al trasporto aereo: "Soprattutto per quanto riguarda i rientri - spiega Sibilio -: in alcuni casi è stato impossibile trovare i biglietti per riportare a casa i clienti che avevano subito un infortunio e abbiamo dovuto ricorrere a voli sanitari, con costi che sono passati da mille a 25mila euro".