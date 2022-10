di Remo Vangelista

"Le agenzie che hanno chiuso i battenti sono meno del previsto. Malgrado i soliti gufi il mondo della distribuzione pare aver retto la crisi degli ultimi due anni. Lo sostiene anche Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome, che controlla oggi un battaglione di 2.380 punti vendita. La società controllata da Alpitour e Costa Crociere nelle ultime due stagioni ha lavorato a testa bassa sui conti. Dicono non sia stata un'operazione semplice, ma necessaria per prendere ossigeno. Questo mentre i limiti e le aree aperte al turismo erano ridotte a poche unità.

Apicella, siete riusciti a tenere duro. Ma quante agenzie avete perso negli ultimi anni?

Come prima cosa ho lavorato per mettere l'azienda in sicurezza tagliando tutti i costi possibili. Non è stato facile, ma le condizioni non ammettevano errori. Oggi vedo l'uscita dal tunnel farsi concreta. L'estate ha dato forza alle mie impressioni e sul lato finanziario abbiamo ripreso fiato. Posso confermare che abbiamo perso per strada cica 100 punti vendita"... (continua a leggere sulla digital edition)