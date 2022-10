Nexi con Fto per aiutare le agenzie: arriva ‘Incasso senza pensieri’

Nexi allarga le partnership nel mondo del turismo, e porta anche nelle agenzie di viaggi ‘Incasso senza pensieri’, soluzione che presenta in anteprima a TTG Travel Experience prima del debutto ufficiale a novembre prossimo. Al collaudato accordo con Federalberghi, la società che opera nel settore dei pagamenti aggiunge infatti ora quello con Fto-Federazione Turismo Organizzato.

Gestione incassi e prenotazioni

Un’intesa che consentirà alle adv di adottare questo particolare sistema di gestione automatica e digitale degli incassi e delle prenotazioni che consente di non perdere le eventuali dispute. L’approccio ‘Incasso senza pensieri’ declinato da Nexi per l’intermediazione turistica si basa su: garanzia di incasso; pagamenti anticipati a tranche; gestione digitale delle dispute; t&c integrato nel pagamento; prenotazioni servizi rimborsabili e non. “Stiamo portando avanti in modo importante questo progetto - ha affermato Gabriele Milani, direttore nazionale Fto -, in cui crediamo molto. Con Nexi ci confrontiamo con il mercato, cercando di adattare il prodotto e i servizi rispetto a quello di cui c’è bisogno. Siamo partiti da due evidenze: una sul lato consumatore, dall’altro quella delle nostre imprese, che ci chiedono la semplificazione dei servizi e la modernizzazione del processo di pagamento, che potrebbe aiutare a vendere di più”. S. P.