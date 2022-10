Euphemia aumenta il parco fornitori e investe sul web

Dmc, compagnie aeree, operatori italiani e stranieri: Euphemia annuncia l'ampliamento della lista dei fornitori per fornire un ventaglio più ampio di proposte sia per i prodotti intermediati che per l'organizzazione diretta.

Ma il player si presenta a TTG Travel Experience anche con un'altra novità, ovvero lo sviluppo del nuovo sito, sul quale i Personal Voyager potranno caricare le proposte di viaggio e ampliare così il proprio bacino di riferimento.



Contemporaneamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative sia per i Personal Voyager che per i clienti finali.



Ezio Barroero (a sinistra nella foto), presidente Lab Travel Group, cui fa capo Euphemia, commenta: “In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio"



"Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio - aggiunge Michele Zucchi (a destra nella foto), a.d. Euphemia -, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti”.