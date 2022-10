Human Company a TTG: “Estate oltre le aspettative, presenze a 4 milioni”

Con il suo brand Hu Openair Human Company porta a casa un’estate sopra le aspettative e conta di chiudere il 2022 con 4 milioni di presenze e un fatturato di 123 milioni di euro. Dati che si traducono in un +11% rispetto al 2019 e che raccontano di un settore, quello dell’outdoor, in netta ripresa.

“Nel 2021 il comparto open air in Italia aveva segnato un -29% rispetto al 2019 - spiega a TTG Travel Experience Valentina Fioravanti, marketing manager di Human Company (nella foto) -. Tra le nostre strutture, Hu Altomincio Village è quella che ha performato meglio tra giugno e agosto, con un’occupazione media del 90%”. In rinascita anche il turismo culturale nelle città d’arte: il ‘camping in town’ proposto vicino Firenze, Roma e Venezia è cresciuto con un tasso di riempimento medio dell’88%, contro il 75% di tre anni fa. “La clientela domestica è aumentata, in termini di presenze, del 10% rispetto al 2019”.



Gaia Guarino