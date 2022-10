Alla ricerca di paradisi ‘senza confini’. Dopo due anni di privazioni, dovute alla pandemia, i viaggiatori high-end hanno voglia di andare lontano e lasciarsi sorprendere, sorvolando mete inesplorate a bordo di dirigibili. E i player si preparano a dare forma ai loro desideri, diversificando e studiano soluzioni innovative e fuori dagli schemi, raccontate sulla Winter edition di TTG Luxury, da oggi online nella digital edition e in distribuzione dal 12 al 14 ottobre a TTG Travel Experience. Ecco i temi del nuovo numero:

Hotel e tentazioni

Diversificare. È questa la parola chiave per i big player dell’hotellerie, che oggi sembrano interessati al mondo delle crociere, dei viaggi in treno e dello spazio… (leggi il servizio qui)



Orizzonti lontani

Torna la voglia di destinazioni long range. Le agenzie di viaggi che lavorano con il segmento alto di gamma raccontano i nuovi desideri dei clienti luxury… (leggi il servizio qui)



La vocazione di Sharm

La destinazione regina del Mar Rosso potenzia l’offerta di luxury hotel e resort proponendo un nuovo approccio sostenibile alla clientela upper level… (leggi il servizio qui)



Valentina De Santis

È stata eletta Hotelier of the Year da Virtuoso. TTG Luxury intervista Valentina De Santis, proprietaria del Grand Hotel Tremezzo e di Passalacqua… (leggi il servizio qui)



New York High End

La città che non dorme mai offre tutto quanto si possa immaginare per far vivere ai clienti eperienze uniche e irripetibili. L’unico limite è la fantasia… (leggi il servizio qui)



Oltre l’utopia

Prende corpo l’avventura dei viaggi nello spazio e per il 2027 si prevede l’apertura del primo hotel in orbita. A investire anche i grandi gruppi alberghieri… (leggi il servizio qui)



Attimi straordinari

Si modifica il concetto di lusso, che assume sempre più la connotazione di un cambiamento interiore. Lo dice il Luxury Market Monitor di Altagamma-Bain… (leggi il servizio qui)



Il fascino dei club

Prosegue anche in Italia il successo delle strutture che assicurano l’esclusività. Milano e Roma sono i centri di sviluppo del nuovo modello di ospitalità… (leggi il servizio qui)



Sempre più Maldive

Il Paese degli atolli sta vivendo una fortissima corsa agli investimenti, con la nascita di nuove strutture che guardano tutte al target e upper level… (leggi il servizio qui)



