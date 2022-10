Aiav, a TTG Travel Experience un convegno sull’evoluzione delle agenzie

A TTG Travel Experience un convegno per riflettere sull’evoluzione del know-how degli agenti di viaggi. ‘Come cambia la cassetta degli attrezzi dell’agente di viaggio? E quanto costa tenerla in ordine?’ è il titolo dell’evento Aiav che si terrà il 12 ottobre alle 14 nella sala Acero della Fiera di Rimini.

Aperto a tutti i visitatori, il convegno coinvolgerà esperti dei vari campi legati al turismo, per analizzare come è cambiato il mestiere dell’adv dal 2019 a oggi e sottolineare la necessità di dotarsi di strumenti più adeguati.



I temi

Si partirà dalla disamina delle norme che regolano l’attività degli agenti con l’avvocato Veronica Scaletta, membro dell’ufficio legale di Aiav, per poi passare a un approfondimento sugli ‘attrezzi’ necessari per fare impresa con Angela Cunzio dell’ufficio fiscale e tributario Aiav.



Tra gli altri temi, il gestionale Dylog per la contabilità, insieme a Angelo Ferraro, responsabile turismo Dylog; e il marketing, insieme ad Antonio De Nardis, docente di Digital Innovation all’Università Cattolica.



A seguire un focus sulla comunicazione con Francesca Papasergi, docente di Comunicazione e Social Media all’Università Orientale del Piemonte; un cenno sulle assicurazioni con Luisa Izzo, responsabile B&T e ceo di B&T Broker; e l’intervento di Paolo Matrisciano, formatore del settore turistico, che aprirà le porte all’illustrazione di due progetti cardine di Aiav: il Marchio di Qualità ministeriale per le agenzie di viaggio e la nuova piattaforma dedicata alla formazione E-Campus.