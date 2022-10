Come sono cambiate le polizze assicurative di viaggio nell’era post-pandemia? I principali player del comparto si interrogano sul futuro di un settore che più di altri ha beneficiato di un incremento dei volumi di traffico. Ma che di pari passo ha dovuto affrontare una profonda trasformazione della tipologia de prodotti offerti.

Nell’inchiesta pubblicata su TTG Magazine di oggi, online sulla digital edition, le compagnie assicurative fanno focus sui trend destinati a durare e sui nuovi prodotti lanciati per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla tutela della propria sicurezza. In primo piano le esigenze legate ai rischi sanitari, che hanno indotto le compagnie a studiare formule nuove.



