Mister Holiday: si chiama Sharing App la novità dell'autunno

Salgono a quota 122 i punti vendita che fanno capo a Mister Holiday tra riconversioni, nuove aperture e 23 personal travel agent. Un aumento che ha determinato un incremento delle prenotazioni del 42 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.

“Questo risultato fa ben sperare per il 2023 e per il futuro del nostro settore - spiega Laura Sandrini (nella foto), ceo di Mister Holiday -. La nostra formula che si basa sulla flessibilità è molto apprezzata dalle agenzie di viaggio e difatti sono sempre più numerose quelle che decidono di cambiare per entrare a far parte del nostro circuito. I nostri punti di forza sono sicuramente la proposta di affiliazione personalizzata, la condivisione con gli affiliati ai quali forniamo naturalmente tutti i principali servizi come tecnologia, assistenza, prodotto e tutela”.



Prossima tappa di Mister Holiday sarà la partecipazione a TTG Travel Experience di Rimini insieme a Volonline, dove porterà la novità Sharing App, un’applicazione che consente di condividere visibilità con le attività esistenti in una determinata area, comunale, provinciale o regionale. “In occasione di TTG Travel Experience, offriamo alle agenzie di viaggi il pacchetto base gratuito – aggiunge il presidente Fabio Bignotti - che comprende la condivisione offerte, la bacheca dell’agenzia e la funzione lista di nozze oltre a un mini sito gratuito con il brand dell’agenzia. C’è la possibilità di fare anche un upgrade a pagamento per sviluppare e-commerce e altre funzioni come la personalizzazione degli appuntamenti con il cliente”.