Gruppo Bluvacanze a Rimini per rafforzare la collaborazione con i partner

Sarà la collaborazione con tutti i partner dell’industria turistica italiana il focus della partecipazione a TTG Travel Experience 2022 del Gruppo Bluvacanze. L’appuntamento viene considerato di fondamentale importanza soprattutto in questa fase di apertura delle vendite invernali, particolarmente impegnative in un anno di costi energetici in aumento.

“Con queste premesse – spiega l’azienda in una nota -, l’occasione per celebrare i partner “Gold” 2022 è per la sera del 12 ottobre con un evento di kick off della Winter e di ringraziamento a coloro che anche quest’anno hanno scelto di essere a fianco dei network di agenzie di viaggio Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet. Si tratta di quei fornitori con il quale il gruppo ha iniziato un percorso di partnership industriale, che va oltre l'accordo commerciale annuo”.