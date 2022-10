“Il turismo spaziale è definitivamente una realtà, non più un’utopia”. Ha tutta l’aria di una magnifica scoperta la dichiarazione con cui Boris Otter, presidente e founder di Swiss Space Tourism ha sentenziato ufficialmente l’inizio dell’era dei viaggi nello spazio all’ultima edizione di Sutus, il summit internazionale del turismo spaziale e subacqueo, che si è svolto a Marbella alla fine di settembre. Lo space tourism - a cui la Winter edition di TTG Luxury, in uscita l’11 ottobre, dedica un ampio servizio - sembra aver superato la fase ‘embrionale’ per una più strutturata.

E se la sfida dei primi voli è stata superata, con gli esperimenti riusciti della Blue Origin di Jeff Bezos, della Virgin Galactic di Richard Branson e della Space X di Elon Musk, resta ora quella dell’offerta ricettiva. Una sfida che potrebbe essere vinta da Orbital Assembly, azienda pionieristica nell’ambito della costruzione di stazioni spaziali, che ha annunciato l’apertura entro il 2027 del primo hotel orbitale. Un progetto ambizioso, che, oltre a promettere tutti comfort di un hotel di lusso terrestre nel grande vuoto, apre la strada a nuove idee pionieristiche. Resterà altro da conquistare tra le galassie per il turismo high-end?



Scoprite le nuove frontiere dello space travel su TTG Luxury-Winter edition, in distribuzione a TTG Travel Experience e online nella digital edition