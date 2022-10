Più vacanze, ma di durata inferiore. È questo uno dei principali trend registrati dal Gruppo Gattinoni per l'estate 2022. Un periodo che ha visto il ritorno del turismo dopo due anni con il freno a mano tirato e che per l'operatore si è chiuso sfiorando il paregio con il 22019 (-7%).

Sul fronte delle destinazioni, come riporta il gruppo in una nota, a dominare è stato l'Egitto con il Mar Rosso. Sul fronte lungo raggio, invece, sono da segnalare Maldive, Repubblica Dominicana, Zanzibar e Madagascar.



Per quanto riguarda il corto raggio per la prima volta il territorio italiano ha avuto la meglio su Grecia, Baleari e Canarie.



Le previsioni per i prossimi mesi

Il gruppo segnala inoltre che la domanda dei consumatori continua a crescere, arrivando ormai a colmare tutto il gap con il 2019. Per le festività invernali (comprese Immacolata e Carnevale) tornano le richieste e le prenotazioni per Capitali e grandi città. Tra le mete in evidenza per la prossima stagione Oceano Indiano, Caraibi e alcune destinazioni africane.



Il direttore generale Gruppo Gattinoni, Sergio Testi (nella foto), aggiunge: "Siamo convinti che i viaggi si riprenderanno lo spazio che nell’estate 2022 è stato assorbito principalmente da vacanze balneari. Noi come network siamo pronti con tutti i tipi di contributi per favorire la piena ripresa del mercato”.