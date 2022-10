Sono in arrivo altri 85 milioni di euro per la digitalizzazione di agenzie di viaggi e tour operator. Ad annunciarlo, con una nota, è il Ministero del Turismo, che mette a disposizione i fondi nell'ambito del Pnrr.

Le domande, come chiarisce il comunicato, possono essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre. Il Ministero precisa inoltre che potranno accedere a questi fondi anche gli operatori e le agenzie di viaggi che hanno già beneficiato del precedente bando.



Il titolare del dicastero, Massimo Garavaglia, ha commentato: “Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica”.



Come presentare la domanda

Le aziende del settore che vogliono presentare la domanda devono accedere alla pagina dedicata sul sito di Invitalia a questo link. Per procedere con la domanda è necessario essere in possesso di un'identità digitale e accedere all'area riservata.



Inoltre è indispensabile avere una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero la Pec. Al termine della procedura, sottolinea il sito di Invitalia, sarà asseganto un numero di protocollo elettronico.



Le diverse domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.