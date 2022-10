Land of Fashion a TTG Travel Experience: le novità per i gruppi italiani

Una guida turistica per ogni suo Village, a disposizione dei gruppi italiani per far conoscere loro il territorio. È questa una delle novità che Land of Fashion presenta a TTG Travel Experience.

Il gruppo, che comprende 5 Village - Franciacorta Village, Mantova Village, Palmanova Village, Valdichiana Village e Puglia Village - ha pensato a una proposta per i gruppi italiani in visita nei centri dello shopping. I clienti potranno usufruire di una guida turistica completamente gratuita, che consentirà loro di partire alla scoperta anche del territorio con un tour della durata di due ore che includerà, a seconda del Village di riferimento, visite delle città di Brescia - la Capitale della Cultura 2023 -, Mantova, Palmanova, Cortona e Matera.



I nuovi mercati

Sul fronte internazionale, invece, Land of Fashion continua a mantenere i contatti con i principali Dmc e tour operator che gestiscono gruppi in arrivo in Italia, soprattutto per ciò che concerne il mercato israeliano che, ad oggi, sta conseguendo ottimi risultati, in particolar modo per il Franciacorta Village.



Per quanto riguarda il Valchiana Village, invece, si è riscontrato un aumento degli arrivi di turisti provenienti dalla Turchia, mentre il Palmanova Village ha ricominciato a ospitare numerosi gruppi di turisti provenienti dall’Est Europa.



“Le strategie sino ad oggi hanno focalizzato l’attenzione alla promozione dei cinque Village sia nei confronti del segmento del turismo individuale, sia per il turismo organizzato, che sta cominciando a riprendersi - commenta Luca Zaccomer, marketing director dei 5 Village (nella foto) -. Lo sdoppiamento parziale del nostro focus e l’allargamento delle prospettive ci ha consentito di riportare in equilibrio i flussi turistici in un confronto con un anno, il 2019, che ci aveva regalato risultati davvero importanti. Ci possiamo, quindi, ritenere soddisfatti dell’andamento attuale. Di fondamentale importanza è anche la possibilità di incontrare, proprio in occasione di TTG Travel Experience, agenzie di viaggi, partner e operatori del comparto turistico, così da rilanciare ulteriormente il business e creare delle nuove, proficue sinergie”.



Le partnership

Sul fronte digital sono soddisfacenti i riscontri delle partnership che Land of Fashion ha intrapreso con player internazionali quali Booking, Musement, Tiquets, Waze e Weward. Proseguono, infine,

le collaborazioni e gli accordi con compagnie aree: nel portafoglio di Land of Fashion entreranno, a breve, realtà internazionali come Air Arabia e Air Asia, che andranno ad aggiungersi ai sodalizi già intrapresi con Air France/Klm/Transavia e Ita Airways.