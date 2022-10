Euphemia, la rinascita delle agenzie

“Noi ci aspettiamo che la pandemia e tutto il resto ci lascino in pace” prevede Michele Zucchi (a sinistra nella foto, al fianco del presidente Ezio Barroero), a.d. di Lab Travel Group, l'azienda cui fa capo Euphemia, che sarà presente a TTG Travel Experience 2022, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi da parte delle agenzie di viaggi “ci aspettiamo di incontrare nuove realtà sia quest’anno che il prossimo. Abbiamo diversi contatti in corso con accordi che stanno per chiudersi”.



E la tipologia delle new entry? “In genere si tratta di piccole agenzie di viaggi ma con professionisti molto preparati. Abbiamo già degli ingressi in vista per dicembre e gennaio”. La marcia in più del modello di Euphemia è anche la possibilità di lavorare in maniera più agile.



“Ci aspettiamo che con la restituzione dei voucher e con la chiusura dei bilanci 2022 questa tendenza continui - aggiunge Zucchi -: sono in tanti a contattarci”. Per il momento l’attività di Euphemia si concentra sulle regioni del Nord Italia. “Purtroppo siamo ancora limitati al Centro e al Sud Italia, ma ci siamo resi conto che in queste aree ci manca un ‘veicolo’. Ma sarebbe bello espanderci anche al Mezzogiorno”.