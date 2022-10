RateHawk, nuovi strumenti per le agenzie e i partner italiani

Le new entry in portfolio, il servizio di assistenza dedicato alle agenzie e il nuovo sistema di pre-check. Queste le principali novità che RateHawk si appresta a svelare al turismo a TTG Travel Experience, dove sarà presente con lo stand 105 presso il padiglione A1. La piattaforma di prenotazione di hotel, biglietti aerei e transfer per professionisti del travel mostrerà le sue ultime soluzioni tecnologiche per il settore in Italia.

Nella speranza di un completo ritorno ai viaggi senza limitazioni e visto il forte aumento della domanda incoming e outgoing, RateHawk ha incrementato il catalogo dei suoi hotel del 30%, aggiungendo nuove catene alberghiere e nuovi fornitori, arrivando ad offrire oggi oltre 1,8 milioni di alloggi.



In secondo luogo, come conseguenza dell’aumento del volume di prenotazioni, l’azienda ha introdotto un servizio di assistenza al fine di aiutare i partner italiani a gestire l’aumento del traffico.



Inoltre, un nuovo servizio di pre-check consentirà di confermare le prenotazioni in anticipo, direttamente con l’hotel.



“L’Italia è un mercato strategicamente importante per RateHawk – commenta Felix Shpilman, a.d. di Emerging Travel Group, casa madre di RateHawk -: la richiesta di prenotazioni è più forte che mai, la nostra performance aziendale tocca picchi eccezionali, mostrando una crescita raddoppiata nel valore di prenotazione netto rispetto all’anno precedente. Il numero di partner italiani che ci hanno dato fiducia è aumentato del 50% in un anno, arrivando a coinvolgere oggi 3.100 professionisti italiani. Vogliamo rafforzare questo momento incrementando la localizzazione della nostra attività, puntando sulla superiorità della prodotto e del servizio, e assumere nuovi commerciali per coprire tutte le regioni di un mercato estremamente competitivo e meritevole di attenzione”.