Travel Angels a TTG Travel Experience: le novità degli ‘angeli custodi’ della distribuzione

Gli ‘angeli custodi’ della distribuzione approdano a TTG Travel Experience. Travel Angels, la rete nata lo scorso gennaio che raccoglie 50 consulenti di viaggio sarà presente alla manifestazone b2b in scena dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini con uno stand (padiglione C3-020).

L’azienda presenterà la sua offerta rivolta a consulenti di viaggio, ex agenti e venditori; e il nuovo sito, pensato e strutturato per raccogliere le richieste dei clienti e permettere ai consulenti di lavorare in modo mirato su segmento di specializzazione, riducendo così al minimo le richieste della clientela non in target con le proprie competenze e le pratiche non chiuse.



“In seguito alla pandemia il bisogno di sicurezza, la garanzia di assistenza, la necessità di supporto sono diventati improvvisamente fondamentali, è necessario rimettere in gioco la grande professionalità del consulente di viaggio, che merita il giusto riconoscimento per il suo lavoro e per la sua assistenza - spiega Deborah Rainis, ideatrice del progetto Travel Angels -. Travel Angels è nata proprio con questo obiettivo e lavoreremo per far sì che la figura del consulente ritrovi il suo giusto posizionamento sia dal punto di vista del riconoscimento da parte del cliente, sia dal punto di vista economico”.