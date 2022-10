Assoviaggi in Fiera a Rimini con le soluzioni per sostenere gli associati

“Saremo al TTG di Rimini per incontrare i colleghi dopo oltre due anni di difficoltà, tra pandemia e crisi internazionale ed un’estate di ripartenza grazie anche al grande lavoro svolto da agenzie di viaggi e tour operator, per presentare la nostra nuova gamma di servizi e convenzioni disponibili per le imprese associate”. Così il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi presenta la partecipazione dell’associazione all’appuntamento riminese, che quest’anno riveste un ruolo ancora più importante in una fase così delicata per il settore e per tutta l’economia in generale.

Tra i servizi che verranno illustrati figurano le nuove coperture sanitarie, la facilitazione dell’accesso al credito grazie alle garanzie bancarie Commerfin e alla cassa del Microcredito per investire e far crescere il proprio business, mentre sul fronte del caro bollette verranno garantite le migliori tariffe tramite il consorzio “Innova Energia”.



“Il TTG - conclude il presidente - sarà una occasione fondamentale per il confronto e la condivisione dei nostri progetti con gli imprenditori, con l’obiettivo di accompagnare, valorizzare e far crescere le nostre imprese in questa fase delicata e nel futuro”.