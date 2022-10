di Francesco Zucco

Scatta l'ora dell'esonero contributivo Inps per agenzie di viaggi e tour operator. I dettagli della misura, prevista dal decreto Sostegni ter per le imprese del settore turistico, sono stati illustrati all'interno del messaggio n° 3549 pubblicato il 29 settembre dall'ente previdenziale.

In merito, Giulio Benedetti, commercialista specializzato in tematiche riguardanti il turismo, chiarisce alcuni aspetti. Innanzitutto l'esonero riguarda solamente i contributi Inps (e non è "valido ai fini Inail") per il periodo "da aprile 2022 ad agosto 2022". Inoltre l'agevolazione è "fruibile entro dicembre 2022"-



Si tratta di un'agevolazione rivolta a "tutti i datori di lavoro rientranti in tutti i codici Ateco della divisione 79": a questo link l'elenco dei codici inclusi nella divisione in questione.



Chi può ottenerlo

Ci sono limitazioni alla possibilità di richiedere l'esonero? Solo quelle "facilmente intuibili", precisa Benedetti: "Essere in regola con i versamenti contributivi, quindi avere un Durc regolare; essere in regola con i contratti di lavoro, quindi rispetto del Ccnl di settore; essere in regola con il rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro".



Per quanto riguarda l'iter, spiega il commerialista, "con i propri consulenti del lavoro si devono attivare le procedure tecniche (attribuzione del codice di autorizzazione all’esonero da parte dell’Inps, invio della richiesta di quantificazione dell’esonero all’Inps) a seguito delle quali l’Inps col messaggio dello scorso 29 settembre ha ora aperto la possibilità di inviare istanze di riesame in caso di autorizzazioni concesse parzialmente o negate, ed ha fornito le istruzioni tecniche per l’esposizione dell’esonero nel flusso mensile Emens con il quale le aziende comunicano all’Inps i contributi dovuti ogni mese".