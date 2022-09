Costa Crociere rilancia gli incontri con le agenzie: le tappe del tour

Saranno 17 le città italiane che ospiteranno fino alla fine di ottobre gli incontri organizzati da Costa Crociere con le agenzie di viaggi, circa 1.500 in tutto. La compagnia del Gruppo Carnival rilancia così in grande stile le attività di supporto al trade con un’iniziativa dal titolo ‘Una crociera Costa è…’ che si pone l’obiettivo di presentare in anteprima le novità e le caratteristiche dell’offerta.

“È giunto il momento di ritornare sul territorio per incontrare gli agenti e lavorare insieme alla prossima stagione – sottolinea il direttore vendite Riccardo Fantoni -. Sono loro i primi ambasciatori del nostro prodotto. Per questo vogliamo condividere con loro nel miglior modo possibile, ovvero incontrandoci di persona, le esperienze uniche offerte dalle crociere Costa, che stanno già riscuotendo un altissimo livello di soddisfazione”.



Le città coinvolte

Dopo il primo incontro di Roma gli appuntamenti toccheranno le città di Pescara, Lecce, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Vibo Valentia, Torino, Milano, Albenga, Genova, Lonato, Padova, Ravenna, Ancona e Pisa. “Siamo felicissimi di poter tornare a stare insieme, raccontare le novità, condividere le opinioni e ascoltare i consigli – conclude Fantoni -. Questo è solo l’inizio di una serie di attività e iniziative a favore dei nostri partner della distribuzione, che rafforzeranno ulteriormente il nostro rapporto con le agenzie”.