Giornata Mondiale del Turismo: l’appello dell’Unwto

Oggi è il World Tourism Day. In questa giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1980, il mondo celebra il turismo e l’intera filiera globale dei viaggi.

Tema scelto dall’Unwto per questa edizione è ‘Rethinking tourism’. L’organizzazione lancia un invito ai Governi e agli attori del comparto a “guardare avanti” e a “ripensare” il settore e i suoi processi in chiave più inclusiva e sostenibile.



In questa Giornata Mondiale del Turismo, l’Unwto esorta a “mettere le persone e il pianeta al primo posto” e a “riunire tutti, dai governi e dalle imprese alle comunità locali, attorno a una visione condivisa per un settore più sostenibile, inclusivo e resiliente”.