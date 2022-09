“Pronti al dialogo per aiutare il turismo”. Così Fto reagisce all’esito delle elezioni che hanno visto la vittoria del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia. “Al di là delle opinioni di ciascuno - commenta il presidente della Federazione Turismo Organizzato Franco Gattinoni (nella foto) -, le urne ci hanno restituito un esito chiaro. Non possiamo che salutare con favore l’eventuale scenario di stabilità che ne deriva e che consentirebbe una pianificazione delle azioni e degli interventi a favore del settore turistico; in particolare del turismo organizzato”.



Diverse le questioni che attendono il nuovo Governo. “Dal fisco per incoraggiare gli investimenti alla lotta all’abusivismo, dalla regolazione delle compagnie aeree low cost agli stimoli per sostenere la spesa delle famiglie, fino al riassetto degli ammortizzatori: quest’estate abbiamo presentato al nuovo Parlamento un corpus di proposte che aspettano solo di essere discusse e approvate. Ma è ovvio – prosegue Gattinoni - che il dialogo tra le Camere e il prossimo esecutivo sarà in tal senso decisivo”.

“Ora - conclude il presidente di Fto - ci aspettiamo dalla classe politica che sia davvero vicina ai ceti produttivi, dimostrando per il turismo quella sensibilità che il comparto merita, dato il suo peso nell’economia italiana. Non siamo ancora usciti in via definitiva da due anni e mezzo tremendi, dunque siamo ansiosi di instaurare un dialogo e una collaborazione istituzionale improntati alla lealtà e alla concretezza”.