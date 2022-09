Welcome Travel Group: a TTG Travel Experience per ritrovare ‘la gente dei viaggi’

Welcome Travel Group a TTG Travel Experience per incontrare ‘la gente dei viaggi’. Il gruppo parteciperà alla manifestazione di Italian Exhibition Group in scena dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini.

Presente al padiglione C3 allo stand 125-126, traccerà un bilancio dell’estate e dell’andamento delle vendite, e farà il punto sui temi commerciali e i progetti in essere.



“Torniamo a TTG Travel Experience dopo due anni complicati e un’ultima estate complessa e sorprendente al tempo stesso”, spiega Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome Travel Group.



“La nostra progettualità non ha mai subito battute d’arresto ed è con questo spirito che ci presentiamo all’appuntamento in fiera - continua - . Il TTG offre sempre la possibilità di confronti e condivisioni di business interessanti, incontreremo ‘la gente dei viaggi’ attorno a cui costruiamo i nostri progetti e i Partner che ci affiancano in questo percorso. Come sempre, sarà un momento fondamentale di compartecipazione, costruzione, comprensione e scambio, utili nell'interpretazione del nuovo anno commerciale che ci apprestiamo ad affrontare, con la carica e l'entusiasmo di sempre”.