I sistemi di distribuzione globale sono più utilizzati adesso rispetto a 3 anni fa. Un sondaggio condotto da MarketCast ha rilevato che le agenzie di viaggi fanno maggiormente ricorso ai gds ora rispetto agli anni pre-pandemia.

Come riporta ttgmedia.com i risultati della ricerca, effettuata coinvolgendo oltre mille agenzie di viaggi da oltre 60 Paesi del mondo, indica che solo 14% afferma di utilizzare i gds meno rispetto a prima, mentre il 36% sostiene di averli usati sostanzialmente per lo stesso tempo. Cala invece il ricorso ad altre forme di prenotazione online.



Il trend

Attualmente il 60% degli agenti accede ai gds più di 4 volte al giorno. L'incremento di prenotazioni tramite global distribution system, inoltre, registra una crescita più rapida rispetto a quello di altri sistemi di vendita online e siti web.



Il trend dimostra che la pandemia ha cambiato le abitudini non solo degli acquirenti finali ma anche della distribuzione, con un cambio dei pesi dei diversi sistemi di prenotazione all'interno dell'economia generale.