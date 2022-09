L’estate degli italiani, Evaneos: “Cresce la spesa per i viaggi”

“L’estate 2022 ci consegna dati lusinghieri che fanno bene sperare per la normalizzazione del comparto turistico dopo lo stop imposto dalla pandemia”. È un bilancio positivo quello che traccia Evaneos dell’alta stagione estiva sul mercato italiano.

Una stagione che ha visto – secondo i dati elaborati dalla società francese – crescere la spesa degli italiani, non solo rispetto al 2021, ma anche rispetto al periodo pre-Covid.



L’indice segna infatti un +28% rispetto al 2019 e +16% rispetto al 2021, con una spesa media per nucleo familiare di 5.300 euro.



I viaggi

Agosto si conferma il mese più gettonato e la durata media della vacanza si attesta sui 12 giorni, un giorno in più rispetto al 2021.



Il segmento che ha aumentato maggiormente la spesa è stato quello famigliare (+45% sul 2019 e +75% sul 2021).



Numericamente le richieste (da parte di famiglie con bambini o adolescenti) sono raddoppiate rispetto al 2021 e andate a pari con i volumi registrati nel 2019.



Ma a crescere di più sono stati gli honeymooners, dopo i due anni di stop a celebrazioni e matrimoni.



Destinazioni

Sul piano delle destinazioni, il 2022 ha visto un mix equilibrato di corto e lungo raggio. Le rotte Evaneos che si sono affermate maggiormente sono state: Islanda, Tanzania, Peru, Giordania, Indonesia, Usa e Turchia.



Si confermano più richieste le vacanze al mare o a contatto con la natura. Il safari scala la classifica raddoppiando il volume di richieste rispetto allo scorso anno a discapito dei tour gastronomici che invece perdono posizioni.



“L’estate 2022 ci conforta per i dati positivi che stiamo raccogliendo – commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe Evaneos – e ci lascia con alcuni elementi inaspettati. L’apertura verso l’Asia è forse l’elemento più interessante perché riapre un mercato per noi strategico. La crescita della spesa media, così come la voglia di viaggiare delle famiglie, sono poi un segnale estremamente incoraggiante di un progressivo ritorno alla normalità”.