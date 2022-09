Analisi Confindustria:

Il recupero del turismo sostiene l'economia italiana. Ad affermarlo è l'analisi effettuata dall'Ufficio studi di Confindustria.

Secondo le cifre riprese da agi.it, la spesa dei viaggiatori stranieri ha azzerato le distanze con il pre Covid, con un calo ridotto all' 0,9% rispetto al -21% di aprile.



Ma la maggiore spesa per i servizi ha trainato i consumi. Insomma, la crescita del turismo è stata in grado di sostenere anche altre parti dell'industria.



Il trend dell'industria

Un riconoscimento importante, dal momento che arriva non da un'associazione di settore ma dalla stessa Confindustria centrale.



Il resto dell'economia ha registrato performance nettamente inferiori rispetto a quelle del turismo, che ha manifestato la capacità di cogliere le opportunità della ripresa in maniera più decisa.