Jetcost: la movida è una motivazione di viaggio in Italia per 7 stranieri su 10

C'è l'enogastronomia, l'arte, la cultura, il paesaggio e le spiagge. Ma non solo. Ciò che spinge gli stranieri a viaggiare in Italia, in 7 casi su 10, è anche la possibilità di uscire e fare festa, vivendo la 'movida' della Penisola. Ad affermalo è una ricerca effettuata da Jetcost.

La motivazione, indicata dal 68% degli intervistati, è superata solo dal mare e dalle spiagge (85%), dai monumenti (74%) e dalla gastronomia (71%).



"L'Italia è una destinazione ambita da decine di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo - commenta Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost, tramite una nota -. Di solito viene scelta da una grande maggioranza per il suo bel tempo, le spiagge, la ricchezza culturale con le sue splendide chiese, monumenti e musei, ma da quello che abbiamo visto nel nostro sondaggio ci sono molti turisti che la vedono anche come una buona destinazione per fare festa e bere, qualcosa di profondamente radicato nella cultura italiana, dato che l'intero Paese e soprattutto i luoghi tipici di vacanza, offrono molti bei bar, pub e locali dove poterlo fare. Come ogni altra cosa nella vita, se fatta con moderazione e sempre nel rispetto degli altri, va bene anche questo".