Semaforo verde per l’edizione 2022 di TTG Star, il contest che TTG Italia, in collaborazione con TTG Travel Experience, propone per individuare il Personaggio dell’anno nel mondo del turismo.

Come da tradizione, anche quest’anno i nomi dei finalisti che i nostri lettori potranno votare (qui il link per la votazione) sono stati scelti dalla redazione e dal direttore di TTG Italia e vogliono premiare chi nel corso dell’anno è riuscito a mantenere dritta la barra malgrado le infinite sollecitazioni ricevute da un comparto piegato da due anni di pandemia.



I finalisti si sono dunque distinti per aver cercato con coraggio e determinazione di difendere il nostro settore, impegnandosi a traghettare nel migliore dei modi nel periodo post-pandemia.

TTG Star – Personaggio dell’anno sarà premiato durante TTG Travel Experience alla Fiera di Rimini giovedì 13 ottobre alle 17. Le votazioni, aperte oggi, si chiuderanno il prossimo mercoledì 5 ottobre.



La rosa dei finalisti

Ecco quindi i nostri ‘magnifici otto’, fra i quali i lettori di TTG Italia potranno scegliere il loro preferito.

Ve li raccontiamo, ognuno con la motivazione che ha condotto alla scelta, citandoli in rigoroso ordine alfabetico.



Eliseo Capretti: managing director di Ocean Viaggi, si è battuto anche nei momenti più difficili e non ha smesso di investire nei punti vendita convinto che “l’agenzia esiste, resiste e serve”.



Sandro Cristanini, titolare di Cristanini Viaggi, ha individuato nuove formule di approccio a un mercato che, anche nel segmento lusso, è cambiato profondamente, dando fra l’altro avvio al progetto delle Travel Lounge.



Luigi Deli, ceo & founder di Volonline, ha saputo abbinare allo sviluppo tecnologico l’ampliamento dell’offerta tradizionale grazie al ritorno di un marchio storico come quello di Teorema.



Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, non si è mai sottratto alla sfida di un mercato Italia ancora in difficoltà e ha sempre portato alla luce con estrema trasparenza tutte le criticità da superare.



Pier Ezhaya, presidente di Astoi, si è speso costantemente e senza risparmiarsi per far arrivare la voce e le istanze della filiera turistica fino alle alte sfere istituzionali.



Stefano Ferri, pr e comunicazione, nominato dal vincitore dell’edizione 2021, Giovanna Manzi, perché “da tempi non sospetti e con un coraggio raro, ci dimostra ogni giorno la sua autenticità. È un ottimo professionista della comunicazione nel nostro settore ed è sempre in prima linea per promuovere una reale e concreta inclusività nel lavoro e nella vita”.



Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia, non si è perso d’animo e ha cercato di aprire a nuove forme di promozione sfruttando anche i contenuti digitali con il lancio delle Nft card. Il tutto con un occhio sempre attento a un turismo sostenibile.



Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, si è imposto definitivamente sul mercato italiano con la sua compagnia creandosi uno spazio sempre più ampio a forza di voli e nuove basi. Le percentuali di crescita questa estate sono state tra le più alte fra le compagnie aeree.



