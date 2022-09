Robintur e Gattinoni: crociere Costa più vantaggiose per i soci Coop

Robintur e Gattinoni Mondo di Vacanze scendono in campo con una nuova iniziativa che si inserisce nel quadro della campagna promozionale ‘Tutto incluso, anche le emozioni’.

L’ultima novità prevede vantaggi fino a 700 euro a cabina per i soci Coop che prenotano una crociera con Costa Crociere in una delle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e Robintur aderenti all’iniziativa, tra il 19 settembre e il 19 novembre 2022, per partenze fino al 31 agosto 2023.



L'opzione consente di ottenere un credito da spendere a bordo di 150 o 200 euro, a seconda della destinazione della crociera. Mediterraneo, Nord Europa, Emirati, Caraibi, transatlantiche: l’on board credit varrà poi per acquistare esperienze a bordo della nave o escursioni a terra Inoltre, l’on board credit è cumulabile con gli sconti fino a 500 euro a cabina della campagna Promo All Inclusive di Costa Crociere attualmente in corso e con i suoi ulteriori vantaggi, ovvero la prenotazione con 50 euro di acconto e la cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima della partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023.