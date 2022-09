Su Airbnb la tenuta di Sandringham della regina Elisabetta

Un’esperienza regale sulle orme della regina Elisabetta II. Su Airbnb è possibile affittare una delle tenute di Sandringham appartenute a Sua Maestà. Poco prima di morire, la regina aveva infatti deciso di aprire la dimora ai soggiorni brevi.

Si tratta, in realtà, della Garden House, ex casa del giardiniere capo di Sua Maestà, ma la vicinanza alla Sandringham House in cui alloggia la regina e gli arredi che arrivano direttamente dalla casa reale la rendono una sistemazione decisamente regale. La casa può ospitare fino a 8 persone, si sviluppa su due piani ed è arredata con pezzi precedentemente usati nella residenza della regina.



Gli spazi verdi non mancano, tra giardino privato e area green recintata, e per i bambini è disponibile anche un’area giochi avventura. All'interno della tenuta, specifica leggo.it, sarà possibile anche visitare il Sandringham Exhibition and Transport Museum, che ospita la prima automobile mai posseduta da un membro della famiglia reale.