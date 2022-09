MiTur, protocollo di intesa con Amco per il rilancio delle imprese turistiche

Il Ministero del Turismo ha sottoscritto un protocollo di intesa con Amco (Asset Management Company). L’accordo ha come obiettivo la promozione congiunta di iniziative di supporto strategico e rilancio delle imprese del settore turistico italiano e si rivolge, in particolare, alle aziende colpite dall’emergenza Covid, nonché dalle ripercussioni della crisi energetica e delle congiunture internazionali.

Con l’intesa, il MiTur si impegna a lavorare per favorire le relazioni istituzionali e il trasferimento delle informazioni con le imprese e le diverse associazioni di categoria rappresentative del comparto.



Amco avrà, invece, il compito di fornire soluzioni gestionali specifiche per supportare il risanamento delle imprese che si trovino in temporanea difficoltà finanziaria o industriale.



L’accordo prevede e promuove, inoltre, l’allargamento dell’iniziativa a ulteriori soggetti, pubblici o privati.