L'allungo di Civitatis: nel 2022 obiettivo a 6,5 milioni di clienti

di Gaia Guarino

In un momento in cui il turismo sta vivendo la sua ripresa post pandemia, sempre più importanti sono le esperienze. In questo trend ben si inserisce Civitatis, azienda leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività nelle principali destinazioni di tutto il mondo.

"Grazie al nostro focus sulla lingua italiana, siamo risultati il compagno di squadra perfetto di oltre 5mila adv e 450 partner oggi registrati sulla nostra piattaforma", spiega Verònica de Íscar, direttrice dell'ufficio b2b di Civitatis.



Attualmente, nella sua totalità, Civitatis abbraccia circa 17mila adv e organizza oltre 72mila attività in 3.260 mete sparse in 140 Paesi. Le recensioni, con un punteggio medio di 9,4, sono più di 1,5 milioni e il perché di tali risultati positivi risiede in primis nella selezione dei fornitori, questi ultimi soltanto 4mila così da mantenere controllo e qualità sul servizio finale.



"Nel corso del 2022, a livello globale, abbiamo avuto più di 600mila clienti ogni singolo mese -commenta Angelica Benedetti, account manager per le adv italiane di Civitatis -. Entro fine anno, ci siamo dati l'obiettivo di toccare quota 6,5 milioni". Lo scopo dell'azienda non è soltanto quello di garantire il miglior prodotto al miglior prezzo, ma anche e soprattutto far sì che un qualunque viaggiatore italiano che si trovi all'estero o nella Penisola possa trovare ciò che desidera sulla piattaforma. "Siamo attivi anche in Italia con 1.360 attività in 339 destinazioni da nord a sud. Copriamo grandi città come Roma, Milano, Napoli e Palermo ma anche i borghi più piccoli".