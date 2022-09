La ripartenza dell’Oriente e le richieste del turismo ai partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Il countdown verso la nuova edizione di TTG Travel Experience e il ritono tra luci e ombre dei Caraibi in agenzia. E ancora la rinascita dei marchi storici del tour operating. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Finalmente Asia: riparte l’Oriente

La bussola dei viaggi per il prossimo autunno-inverno torna a far rotta anche verso l'Asia, una parte del mondo che la pandemia ha reso inaccessibile per lunghissimi mesi. L'auspicio di una ripresa duratura spinge a previsioni cautamente positive su diverse destinazioni. Come ad esempio quelle di Tourism Authority of Thailand, il cui ceo Yuthasak Supasorn ha ribadito… (continua nella digital edition)



Il turismo nei programmi elettorali

Malgrado il turismo sia stato, sotto gli occhi di tutti, la prima vittima della pandemia di Covid e molto si sia scritto e detto sulla necessità di stimolare e sostenere la ripartenza, nei programmi elettorali delle coalizioni e dei partiti che si presenteranno alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre di turismo si parla poco e in maniera spesso vaga.Ecco i temi principali sviluppati dai diversi schieramenti… (continua nella digital edition)



Ita Airways, futuro da riscrivere

Deve ancora compiere un anno di vita, ma può già contare su una storia personale tanto affascinante quanto travagliata. Al punto da poter correre il rischio di una revisione del giudizio in merito alla discontinuità dal passato richiesto dall'Unione europea perché la privatizzazione di Ita Airways sembra ricalcare fedelmente il copione di quanto visto nel corso degli anni passati con Alitalia. Ma resta ancora il beneficio del dubbio… (continua nella digital edition)



TTG, SIA e SUN: parte il countdown

ltimi preparativi per l'edizione 2022 di TTG Travel Experience, l'appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dal 12 al 14 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. La manifestazione resterà aperta nei tre giorni dalle 10 alle 18, con chiusura anticipata alle 17 il venerdì 14 ottobre… (continua nella digital edition)



Caraibi in agenzia: le incognite

I Caraibi sembrano rivedere la luce dopo il lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria che ha bloccato del tutto quella che, per molte isole, rappresenta la principale fonte di sostentamento: il turismo internazionale. Nella destinazione, storicamente apprezzata per i viaggi di nozze ma anche per le crociere o i soggiorni da abbinare a un tour negli Stati Uniti, qualcosa finalmente si sta muovendo sul fronte dell'outgoing. Ma i nodi da sciogliere non mancano. "Abbiamo ricominciato a vendere i Caraibi anche per l'estate, in particolare Cuba, Repubblica Dominicana e… (continua nella digital edition)



Tour operator, il ritorno dei marchi storici

L'epoca post-pandemica sta consolidando il grande ritorno alcuni dei marchi che hanno fatto la storia del tour operating nostrano. La sfida lanciata da alcuni nomi famosi - uno su tutti il Gruppo Nicolaus con Valtur prima e Turchese poi - è stata via via accolta da altri operatori, che hanno ritenuto più profittevole rispolverare un brand già conosciuto sul mercato piuttosto che intraprendere dispendiose e complesse ricerche per lanciare un nuovo nome.

L'obiettivo, nella maggior parte dei casi, era anche quello di dotare il gruppo di un brand generalista, in linea con… (continua nella digital edition)