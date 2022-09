American Express Italia, Enzo Quarenghi nominato a.d. e senior vice president

Enzo Quarenghi (nella foto) è il nuovo amministratore delegato di American Express per l'Italia. Il manager, nominato anche senior vice president, si occuperà anche delle attività di joint venture in Svizzera e Medio Oriente.

Nel curriculum di Quarenghi figurano esperienze in Valentino, dove ha curato la strategia client-centric e il rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica e in Visa, dove è stato a.d. per l'Italia.



"Questa è la sua seconda esperienza in American Express - si legge nella nota -, avendo lavorando in azienda dal 2006 al 2019. In questo periodo ha occupato diversi ruoli di leadership, e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di American Express. In precedenza, Enzo Quarenghi ha anche rivestito posizioni di responsabilità in Ernst & Young e Accenture, lavorando per clienti di diversi settori tra cui servizi finanziari e lusso".