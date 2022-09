Il ‘tesoretto’ dei Decreti Aiuti: ci sono 8 miliardi mai utilizzati

Una cifra tutt'altro che secondaria, oscillante tra i 7 e gli 8 miliardi di euro. A tanto ammonta la cifra degli aiuti legati ad interventi straordinari da marzo 2020 ad oggi non allocati.

In altri termini, come riporta corriere.it, si tratta somme che sono state stanziate ma non hanno una destinazione, per cui di fatto non sono state impiegate in nessun modo, ma sono comunque a bilancio.



Come prosegue il sito del quotidiano, il fenomeno può derivare sia dalla mancata applicazione dei decreti sia da una sovrastima degli effettivi bisogni dei contribuenti.



Il caso non sarebbe una novità, tuttavia: già in passato era capitato che ci fossero somme non allocate per problemi procedurali, bandi incompleti o altri motivi. Quello che è sicuro è che tra le pieghe degli 'aiuti' ci sono importi a disposizione.