Fiavet, al via la missione in Egitto

Ha preso ufficialmente il via oggi la Missione Fiavet Friendship Egypt. L’evento, organizzato da Fiavet-Confcommercio e dall’Ente del Turismo Egiziano, in collaborazione con Air Cairo, coinvolge agenzie di viaggi, operatori e giornalisti per riflettere sullo sviluppo del turismo in Egitto.

La missione vedrà anche la partecipazione di: Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority; Khaled Fouda Saddiq Mohammed, governatore del Sud del Sinai; Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio; Hussein Sherif, ceo Air Cairo; e dei rappresentanti del Four Seasons, Rixos, Baron, Tropitel Hotels & Resorts.



“Siamo orgogliosi di questa missione internazionale - ha dichiarato Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio -, sono certa che avvicinerà i nostri Paesi ancora di più, e diventerà un’occasione di crescita per coloro che vi partecipano, soprattutto in un momento delicato come questo dove la cooperazione diventa fondamentale non solo per il turismo”.