Virgin Voyages lancia una nuova piattaforma per le agenzie

Virgin Voyages festeggia il primo anno di attività con una novità per le agenzie partner. Si tratta della nuova piattaforma LetsGoBook.

Il nuovo strumento consente agli adv First Mates di pianificare e prenotare il viaggio in modo più semplice e veloce, attraverso un processo più fluido e intuitivo.



Oltre a prenotare gli itinerari in soli cinque passaggi, riporta Travel Mole, il tool consente agli agenti di rimanere in contatto con i clienti attraverso e-mail e sms, o attraverso i profili social.



Per ogni prenotazione è prevista inoltre una commissione del 16%.