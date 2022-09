Scadono oggi i termini per la presentazione della domanda di quantificazione per la decontribuzione totale prevista dal decreto sostegni ter in favore di agenzie di viaggi e tour operator.

Lo sgravio è stato introdotto a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo da aprile ad agosto 2022. Consiste dell'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico senza alcuna ripercussione negativa sulle pensioni dei lavoratori, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.



Soggetti coinvolti

La misura riguarda i rapporti di lavoro subordinato ed è rivolto a tutti i datori di lavoro rientranti in tutti i codici Ateco 2007 della divisione 79 a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno assunta dal datore. L'agevolazione è cumulabile anche con eventuali altri incentivi ma solo nel caso in cui sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta nel predetto periodo di competenza.