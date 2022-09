Donadeo, Maavi Piemonte: “La Regione aiuterà le agenzie”

“Abbiamo portato proposte concrete per gli agenti di viaggio piemontesi e abbiamo ricevuto risposte concrete”. Maurizio Donadeo, responsabile di Maavi Piemonte, non nasconde la sua soddisfazione per l’esito dell’incontro tra la delegazione di Maavi, Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane, e l'assessore al Turismo Vittoria Poggio, affiancata dal direttore del Settore Turismo, Paola Casagrande.

Ok al ristoro per le agenzie

Primo punto affrontato il ristoro di 1.000 euro per le agenzie di viaggio della regione, richiesto da Maavi per sostenere le attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza pandemica. "Del resto, come per i precedenti bonus - spiega Donadeo -, Maavi si è impegnato fin da dicembre 2021 per fare includere anche gli agenti di viaggi in quest'ultimo. E il 16 giugno, quando è apparsa la problematica dei Codici Ateco (è stato incluso per errore solo il 79.11), ci siamo mobilitati affinché venisse fatta l'integrazione corretta per ristorare tutta la categoria. Oggi abbiamo avuto la rassicurazione circa la volontà della Regione di accogliere questa nostra richiesta che dovrebbe essere ufficializzata venerdì 9 settembre".



La lotta all'abusivismo

La Regione ha inoltre appoggiato Maavi sul tema della lotta all’abusivismo, esprimendo la volontà di arrivare a un percorso concreto per ottenere “quei risultati che la nostra categoria attende da anni”. Secondo Maavi la prima mossa da fare in questo senso è metter mano urgentemente alla Legge Regionale “per chiudere le maglie agli illegali e ridare alla nostra professione la dignità che merita”.

"Infine - prosegue Donadeo - abbiamo stimolato la Giunta ad intraprendere iniziative che possano portare alla realizzazione della proposta fatta dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, in occasione del nostro ultimo Open Day, ovvero quella di far diventare le agenzie di viaggio piemontesi la terza gamba del turismo della nostra regione".



“L’obiettivo di Maavi a tutti i livelli - conclude - è sempre quello di mettere l’agente di viaggio al centro e valorizzare in ogni modo la sua professionalità, con l’attenzione che merita da parte delle istituzioni.