Travelport-Amex Gbt: rinnovato l'accordo

Travelport annuncia il rinnovo pluriennale dell'accordo con American Express Global Business Travel che prevede l'utilizzo della piattaforma di vendita di nuova generazione, Travelport+.

“La combinazione dell'esperienza di Amex Ggt con i nostri moderni strumenti di vendita al dettaglio dei viaggi migliorerà il modo in cui vengono gestiti i viaggi aziendali - dichiara Jason Toothman, chief commercial officer - agency di Travelport -. L'introduzione delle funzionalità di servizio Travelport+ e i miglioramenti nella vendita al dettaglio garantiranno una costante attenzione alla creazione di valore per i clienti, i viaggiatori e i fornitori”.



John Bukowski, vice president, content and strategic sourcing di American Express Global Business Travel, aggiunge: “Il nostro aggiornamento programmato a Travelport+ e la visione condivisa di far progredire il travel retailing con una tecnologia moderna e la semplificazione dei processi aiuteranno il marketplace di Amex Gbt a mantenere le sue promesse e ad alimentare la nostra missione di guida al progresso nel settore del travel”