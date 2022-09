La notizia era attesa e oggi il Gruppo Uvet ha ufficializzato la nomina di Stefano Colombo (nella foto) a sales & operations manager della divisione Distribuzione di Uvet. Succede a Massimo Segato, a capo della divisione dallo scorso marzo.

Stefano Colombo assume quindi la responsabilità della divisione distribuzione che include il network a marchio Uvet Travel System, le agenzie di proprietà, le agenzie associate in partecipazione a marchio Last Minute Tour e i consulenti di viaggio Personal Travel Specialist.



Nome molto noto nel comparto turistico, Stefano Colombo ha lavorato per 20 anni nell'azienda di famiglia, il Gruppo Ventaglio. In seguito, ha stretto diverse collaborazioni con alcuni player del settore sia in Italia che in Svizzera. Da settembre 2019 ad aprile 2022 è stato Exhibition manager per Bit, Borsa Internazionale del Turismo, Fiera Milano.

“Auguro un ottimo lavoro a Stefano che gode della mia piena fiducia e stima. Grazie alle sue competenze ed esperienze maturate nei lunghi anni di carriera – ha dichiarato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet - sono sicuro che potrà dare un apporto prezioso allo sviluppo della divisione distribuzione del Gruppo. Sarà suo compito dare la spinta necessaria per la gestione e la ripartenza delle nostre agenzie”.