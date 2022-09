di Alberto Caspani

Gli Stati Generali del Turismo di Chianciano, in programma il prossimo 28 e 29 ottobre, saranno il vero punto di svolta della stagione 2022.

Per Massimo Garavaglia (nella foto), ministro uscente del Turismo e ospite del primo evento di Maavi dedicato al confronto con le forze politiche in campagna elettorale, il problema dei costi dell’energia rischia di vanificare i risultati ottenuti dal mercato dei viaggi in estate.

Fondo digitalizzazione

“Se non adottiamo una nuova e concertata strategia di lungo termine, basata soprattutto sulle potenzialità della digitalizzazione, qualsiasi intervento economico a favore del settore risulterà insostenibile”. Proprio per capitalizzare al massimo le risorse già stanziate, le agenzie di viaggi potranno accedere a un fondo da 85 milioni di euro per la digitalizzazione creatosi come residuo del precedente bando, semplificato però sia nelle procedure che nelle richieste d’investimento.



Voucher, nessuna proroga

Nessuna proroga, invece, per quanto riguarda il fondo Voucher, ostacolato dall’Unione europea, ma rivelatosi anche un peso di gestione per il fatturato stagionale delle agenzie. Secondo il presidente di Maavi, Enrica Montanucci, troppe le richieste di rimborso pervenute, in alcuni casi ammontanti a quasi 50mila euro per agenzia.

“Il futuro Governo - ha sottolineato Garavaglia - dovrà creare nuove condizioni di vantaggio economico per riavvicinare albergatori e adv, sensibilizzare l’Enac contro le cancellazioni inaspettate dei voli e rafforzare ulteriormente l’offerta incoming”.