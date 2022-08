Boataround rilancia sui viaggi in barca di settembre

Il mese ideale per i viaggi in barca è settembre. Così Boataround, player del noleggio nautico, promuove l’ultima coda dell’estate come periodo ideale per effettuare una vacanza nel mare italiano.

Fra gli itinerari segnalati dal Boataround per il mese entrante, la Costa Smeralda e La Maddalena, nel Nord della Sardegna, le cosiddette sette perle di Venere dell’arcipelago toscano, con tappe immancabili all’Elba, Capraia, Pianosta e il Giglio, il Cilento in Campania navigando da Salerno con direzione Agropoli.



E ancora la Sicilia nord orientale, con le Isole Egadi e la baia di San Vito Lo Capo e il territorio del Gargano da Manfredonia fino alle Isole Tremiti.



Boataround, fondata nel 2016 da Jana Escher and Pavel Pribis, ex manager di Booking.com, è una piattaforma online di noleggio di imbarcazioni e offre oltre 20.000 barche a vela, catamarani, yacht e caicchi, di cui 1.800 in Italia.