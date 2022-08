L’estate in chiaroscuro secondo Advunite

Non accetta trionfalismi sull’andamento dell’estate Advunite. L’associazione di agenzie di viaggi fa il punto sull’andamento dell’estate, che dai banconi dei dettaglianti non è stata così ‘rose e fiori’ come i numeri potrebbero lasciare pensare.

“Un estate piena di turisti? Sì ma quelli americani e quelli low cost - scrive l’associazione in una nota -. Ora dobbiamo capire su quali puntare per rivalutare il turismo incoming nelle nostre città”.



Per quanto riguarda l’outgoing, Advunite non nasconde i problemi. “I numeri sono importanti – dice la nota - ma con tanti problemi: compagnie aeree che dicono bugie cancellando i voli e non riproteggendo i clienti, la Iata completamente assente, gli albergatori che rendono difficile il soggiorno dei nostri clienti”.



E ancora, segnala l’associazione, “i tour operator nazionali, collaborando con le low cost, completano il disastro non dando le carte d’imbarco e i documenti giusti ai nostri clienti, e così facendo fioccheranno le cause . Noi come Advunite garantiamo il servizio legale alle nostre agenzie e ai nostri clienti, e qualche piccola soddisfazione l’abbiamo già avuta”.



La richiesta più importante per l’associazione è però un’altra: “Continueremo a battagliare da soli verso il nostro obiettivo: rivedere il contratto di viaggi oramai obsoleto e non consono alle attuali esigenze”.